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Женское лицо российского космоса

Женское лицо российского космоса

Женское лицо российского космоса 🚀 Кондакова Елена Владимировна – Герой Российской Федерации, 80-й космонавт нашей страны, 317-й космонавт мира 👩‍🚀 Первая в мире женщина, совершившая полугодовой космический полет 🌌 Крым 24 | @tvcrimea24rimea24.

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