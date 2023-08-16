Политика как она есть

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Фейк: власти РФ не собираются восстанавливать освобожденные территории

Фейк: власти РФ не собираются восстанавливать освобожденные территории

О чем фейк Власти РФ не собираются восстанавливать освобожденные территории. ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области превратят в «серые зоны», где царят хаос и постоянно происходят экологические катастрофы, заявил глава СНБ Украины Алексей Данилов.

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