Политика как она есть

О чем фейк Власти РФ не собираются восстанавливать освобожденные территории. ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области превратят в «серые зоны», где царят хаос и постоянно происходят экологические катастрофы, заявил глава СНБ Украины Алексей Данилов.