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«Каролина» прошла 1-й раунд плей-офф НХЛ в 5 из 6 сезонов при Бринд’Аморе

«Харрикейнс» выиграли серию с «Айлендерс» (4-1, 6:3 в пятом матче) в первом раунде Кубка Стэнли. Род Бринд’Амор возглавляет команду с 2018 года.

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