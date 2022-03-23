Считавшуюся исчезнувшим видом змею встретили во второй раз за 60 лет

В глубине лесов Алабамы специалисты по охране редких животных встретили восточную индиговую змею. Эта встреча быстро заинтересовала специалистов всего мира: дело в том, что змея считалась давно пропавшей, а ее нашли уже второй раз за 60 лет.
В глубине лесов Алабамы специалисты по охране редких животных встретили восточную индиговую змею. Эта встреча быстро заинтересовала специалистов всего мира: дело в том, что змея считалась давно пропавшей, а ее нашли уже второй раз за 60 лет.
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