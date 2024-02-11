Бутафория по-карельски. Концлагерь в Ватнаволоке никого не принимает

Репортаж с берега Онежского озера, где пытались воспитывать патриотизм Текст и фото: Антонина Кябелева В конце января 2024 года вместе с депутатами Законодательного собрания Республики Карелия мне удалось посетить тот самый бутафорский концлагерь, который в декабре 2020 года открылся на территории ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)