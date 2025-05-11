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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин без очков в 3-м матче плей-офф подряд: 4 броска, 3 промаха, 1 хит за 17:26 с «Каролиной»

Овечкин без очков в 3-м матче плей-офф подряд: 4 броска, 3 промаха, 1 хит за 17:26 с «Каролиной»

Капитан «Вашингтона» не отметился результативностью в 3-й игре 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (0:4, 1-2).

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