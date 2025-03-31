Капитан Елькин, слепой на один глаз лётчик, решил судьбу грозного линкора "Тирпиц"

Леонид Ильич Елькин В июле 2019 года, аккурат перед пандемией, мы сходили по Заполярной Норвегии. За год арендовали парусную яхту и середине июля отправились в двухнедельную экспедицию по маршруту: Тромсе – Лофотены – Тромсе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии