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  • Aнатолий Райков
    https://rutube.ru/video/99a2f39cb19e91dc373e37bce1de29d8/?t=14&r=plwdЦарское отречение
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    У меня тоже мошки заводились. Маленькие такие. Тоже на балкон столетник убирал. А потом мошки пропали, а столетник ос...Алоэ - виды, уход...

Капитан Елькин, слепой на один глаз лётчик, решил судьбу грозного линкора "Тирпиц"

Капитан Елькин, слепой на один глаз лётчик, решил судьбу грозного линкора "Тирпиц"

Леонид Ильич Елькин В июле 2019 года, аккурат перед пандемией, мы сходили по Заполярной Норвегии. За год арендовали парусную яхту и середине июля отправились в двухнедельную экспедицию по маршруту: Тромсе – Лофотены – Тромсе.

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