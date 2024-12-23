В Санкт-Петербурге начались новогодние торжества

Санкт-Петербург, 22 декабря /Синьхуа/ -- В субботу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге городские руководители зажгли огни на главной новогодней елке, тем самым открыв сезон новогодних торжеств в Северной столице России.
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