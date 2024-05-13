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ГТРК Татарстан

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В Татарстане сократилось поголовье крупнорогатого скота

В Татарстане сократилось поголовье крупнорогатого скота

По данным на конец марта 2024 года, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Татарстана сократилось на 3,6% по сравнению с мартом 2023 года, однако увеличилось на 0,3% по сравнению с февралем.

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