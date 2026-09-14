Бойцы группировки «Запад» встретили ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского

Ковчег с мощами благоверного князя Дмитрия Донского доставили военнослужащим группировки войск «Запад» в зоне проведения Специальной военной операции.
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