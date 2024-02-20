Мужчина-инвалид умер в такси по дороге в больницу в Норильске

Житель Норильска с инвалидностью скончался в салоне такси по дороге в больницу. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в Красноярском крае возбудить уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.