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Иркутск Сегодня

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В Приангарье подростки подожгли железнодорожный объект за деньги от куратора из-за рубежа

В Нижнеудинском районе Иркутской области перед судом предстанут двое подростков — 15 и 17 лет. Их обвиняют в поджоге железнодорожного объекта, который они совершили по заданию куратора из-за границы в обмен на криптовалюту.

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