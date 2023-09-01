Москва поставит Анкаре 1 млн тонн зерна для переработки в муку и отправке нуждающимся странам Дарья ЧИПУРНАЯ Фото: GLOBAL LOOK PRESS Инициатива президента России Владимира Путина о поставке в Турцию по льготной цене 1 миллиона тонн зерна для переработки в муку является оптимальной альтернативой черноморской сделке.
МИД РФ: инициатива Путина о поставках в Турцию - альтернатива зерновой сделке
Комментарии
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В
Валерий
Турция это страна-торгаш, сто раз продаст и перепродаст.
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10 час.
CM
C Major
даже говорить уже не хочется, надоело..\ то с бревном начали бороться после 30 лет бесконтрольной рубки и вывоза древесины по бросовым ценам,а у самих одни проплешины на карте и даже животине спрятаться негде от браконьеров,то задарма с широкого плеча зерно раздаем,а у самих цены на хлеб ползут вверх....Что-то не то в "датском королевстве"..
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10 час.
В В
Облако в штанах, а не Власть. Только лебезить и умеют.
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9 час.
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