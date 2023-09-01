МИД РФ: инициатива Путина о поставках в Турцию - альтернатива зерновой сделке

CM

C Major

даже говорить уже не хочется, надоело..\ то с бревном начали бороться после 30 лет бесконтрольной рубки и вывоза древесины по бросовым ценам,а у самих одни проплешины на карте и даже животине спрятаться негде от браконьеров,то задарма с широкого плеча зерно раздаем,а у самих цены на хлеб ползут вверх....Что-то не то в "датском королевстве"..