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Аналитик Ульянов: невключающийся смартфон можно попробовать вернуть к заводским настройкам

Аналитик Ульянов: невключающийся смартфон можно попробовать вернуть к заводским настройкам

Не нужно сразу же нести невключающийся смартфон в сервис, можно решить проблему самостоятельно. Так, гаджет стоит попробовать вернуть к заводским настройкам, сообщил аналитик Владимир Ульянов в беседе с «Москвой 24».

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