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pisec

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Продавцы боли

Продавцы боли

Лиза Дрейк (Эмили Блант) живет в гараже у сестры с дочерью-подростком Фиби (Хлоя Коулмен) и еле-еле сводит концы с концами, так что ей даже приходится подрабатывать танцовщицей в стриптиз-клубе, с которого все и началось: как-то раз туда пришел некий Пит Бреннер (Крис Эванс) - торговый представитель фармацевтического стартапа Zanna, во главе которого стоит миллионер доктор Нил (Энди Гарсиа).

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