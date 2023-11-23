Продавцы боли

Лиза Дрейк (Эмили Блант) живет в гараже у сестры с дочерью-подростком Фиби (Хлоя Коулмен) и еле-еле сводит концы с концами, так что ей даже приходится подрабатывать танцовщицей в стриптиз-клубе, с которого все и началось: как-то раз туда пришел некий Пит Бреннер (Крис Эванс) - торговый представитель фармацевтического стартапа Zanna, во главе которого стоит миллионер доктор Нил (Энди Гарсиа).