Посольство РФ в Южной Корее выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой

REUTERS/Kim Hong-Ji Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей 29 декабря в Муане, где погибли почти все люди, которые находились на борту пассажирского самолета.
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