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Лента новостей Крыма

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Как изменился пассажиропоток автобусов Крыма на межрегиональных маршрутах

Как изменился пассажиропоток автобусов Крыма на межрегиональных маршрутах

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крым на автобусах межрегиональных маршрутов за девять месяцев текущего года приехало на 20% больше гостей, чем в прошлом году.

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