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Культурология.рф

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Вокруг света: Как бывшие советские девочки стали частью мировой элиты: Даша и Елена Жуковы – мать и дочь, ставшие частью элиты и «старых денег»

Вокруг света: Как бывшие советские девочки стали частью мировой элиты: Даша и Елена Жуковы – мать и дочь, ставшие частью элиты и «старых денег»

Дважды разведённая 67-летняя Елена Жукова вышла замуж за одного из самых влиятельных и богатых людей мира – медиамагната Румерта Мёрдока.

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