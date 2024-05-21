Певица Инстасамка призналась, что скандал с визажистами был подстроенным. Рэперша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, в интервью блогерше Наталье Шик рассказала, что скандал с визажистами в 2021 году был постановочным.
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