Рябков в преддверии саммита БРИКС: Пока речь о приеме новых членов не идет

В текущем году принятие новых стран-членов в БРИКС не планируется. Об этом в преддверии саммита организации, который стартует в Казани, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью сербской газете «Политика».
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