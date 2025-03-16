У Наташи Королевой нашли задолженность по коммунальным платежам

Наташа Королева накопила долги. Певица уже некоторое время не платит за ЖКХ в своих квартирах на Новом Арбате и на Мосфильмовской По данным SHOT, она является собственницей трех квартир на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров.