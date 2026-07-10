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Фермеров предупредили о правилах вакцинации скота в жару

Фермеров предупредили о правилах вакцинации скота в жару

Вакцинация крупного рогатого скота в жару несёт риски из‑за неправильного хранения препаратов. Ветеринарные вакцины и гормоны требуют охлаждения, но многие специалисты нарушают правила транспортировки, заявил в беседе с МК ветеринар Алексей Ковалёв.

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