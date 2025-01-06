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Афиша мероприятий 6 января в Калуге

Афиша мероприятий 6 января в Калуге

6 декабря в Калуге пройдут следующие праздничные мероприятия: Сероводородные озёра 12:00 - Физкультурное мероприятие "Новогодние купания" Парк Театра юного зрителя 12:00 - Новогодние "Весёлые старты" Городской парк культуры и отдыха 14:00 - Семейный праздник "Калужское Рождество"  .

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