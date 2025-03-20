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Китай

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Минкоммерции КНР: Стабильные китайско-американские торгово-экономические отношения пойдут на пользу предприятиям по всему миру

Пекин, 19 марта /Синьхуа/ -- Стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские торгово-экономические отношения отвечают коренным интересам обеих стран и принесут пользу предприятиям по всему миру, заявил замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь во время встречи с председателем правления и главным исполнительным директором американской компании PepsiCo Рамоном Лагуартой во вторник.

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