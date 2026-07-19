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Аргентина – 2-я команда после Франции-2022 без ударов в 1-м тайме финала ЧМ. У Испании – 3, это антирекорд для двух команд

Сборная Аргентины стала второй командой в истории, которая не нанесла ни одного удара за первый тайм финала чемпионата мира.

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