Происшествия
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Происшествия

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В Кемеровской области сотрудники полиции задержали местного жителя, хранившего 8 килограммов марихуаны в доме своей родственницы

В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью!» ОМВД России по Топкинскому муниципальному округу получили оперативную информацию о том, что 42-летний житель города Топки причастен к незаконному хранению запрещенных веществ.

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