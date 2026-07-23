Происшествия
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Происшествия

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Сотрудниками полиции в Ставропольском крае выявлена деятельность злоумышленников, организовавших канал незаконной миграции

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ставрополю совместно с коллегами из УФСБ региона пресечена деятельность организованного сообщества, специализировавшегося на фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан и их незаконном привлечении к трудовой деятельности.

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