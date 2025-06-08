Марко Николич покидает ЦСКА: АЕК платит €600 тыс. за сербского тренера

Главный тренер ЦСКА Марко Николич готовится возглавить греческий АЕК на следующей неделе. Контракт сроком на два года уже согласован, клуб выплатит ЦСКА 600 тысяч евро.
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