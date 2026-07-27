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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оборот ставок на первые матчи ЧМ-2026 оказался более чем в два раза выше объема пари на старт РПЛ (Olimpbet)

В Olimpbet сравнили показатели ставок на ЧМ-2026 и Альфа-Банк РПЛ. По данным букмекера, матчи мунидаля вызвали гораздо более высокий интерес у бетторов по сравнению со стартовыми играми чемпионата России.

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