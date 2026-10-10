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Саудовская Аравия заявила о масштабной операции против хуситов

Саудовская Аравия заявила о масштабной операции против хуситов

Представитель арабской коалиции генерал-майор Турки аль-Малики заявил о масштабной военной операции против движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, начатой после обстрелов аэропортов Саудовской Аравии.

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