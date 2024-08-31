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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Арбузы и дыни С ПОЛЯ

Арбузы и дыни С ПОЛЯ!!!! Оптом и в розницу Адрес: Новоаннинский район, хутор Клеймёновский Тел. +7-961-074-02-20( Сархан) +7-961-086-69-86(Захар).

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