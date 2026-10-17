Национализация невозможна? Второй раз становится банкротом уральское предприятие, которому 269 лет

Почему производства с богатой историей не берегут? Или в новых условиях они просто не могут выжить? Герман Галкин Фото: Бушухин Валерий/ТАСС Материал комментируют: Сергей Гордеев «Бакальское рудоуправление» (БРУ), одно из старейших на Урале, стало банкротом.