БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Национализация невозможна? Второй раз становится банкротом уральское предприятие, которому 269 лет

Национализация невозможна? Второй раз становится банкротом уральское предприятие, которому 269 лет

Почему производства с богатой историей не берегут? Или в новых условиях они просто не могут выжить? Герман Галкин Фото: Бушухин Валерий/ТАСС Материал комментируют: Сергей Гордеев «Бакальское рудоуправление» (БРУ), одно из старейших на Урале, стало банкротом.

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