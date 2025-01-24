Венгрия потребовала гарантий, что ей не навредят санкции Евросоюза

Венгрия потребовала гарантий энергетической безопасности в условиях санкций в отношении России со стороны Евросоюза и в условиях действий Украины, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто 25 января в своем видеообращении.
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