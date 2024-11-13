В ближайшие дни на большинстве рек Беларуси будет наблюдаться спад уровней воды. Об этом пишет sb.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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