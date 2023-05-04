У «МЮ» 1 победа в 5 последних матчах

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Сегодня команда Эрика тен Хага проиграла «Брайтону» в перенесенном матче 28-го тура АПЛ – 0:1. Манкунианцы одержали всего одну победу с 20 апреля – над «Астон Виллой» (1:0).