Найденный посетителем «Крокуса» пожарный топор спас жизнь десяткам людей

Посетитель «Крокуса» Андреев нашел пожарный топор и спас десятки людей Один из посетителей концерта группы «Пикник» в подомосковном концертном зале «Крокус» нашел пожарный топор, благодаря чему спас десятки людей.
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