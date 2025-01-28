Почему многодетную мать Самадову отпустили: уголовное дело о квартире в Мытищах за 24 миллиона

Русский Колоколъ Закон гуманен по отношению к беременным и многодетным. Но как закон отнесется к пособникам преступления? Алексей НИКИТИН Отпущена по беременности В минувшие выходные на новый уровень вышла история многодетной льготницы из Таджикистана в подмосковных Мытищах.
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