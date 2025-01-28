Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • zhanna simonova
    исполнит их приговор.«Россия должна бы...
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    Обращаемся к высшему разуму,к разуму народа Рассии,к разуму планеты,центров сознания всех родов планеты и просим пров...«Россия должна бы...
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    Ещё один... 👎🖕🖕Кто наводит на оп...

Почему многодетную мать Самадову отпустили: уголовное дело о квартире в Мытищах за 24 миллиона

Почему многодетную мать Самадову отпустили: уголовное дело о квартире в Мытищах за 24 миллиона

Русский Колоколъ Закон гуманен по отношению к беременным и многодетным. Но как закон отнесется к пособникам преступления? Алексей НИКИТИН Отпущена по беременности В минувшие выходные на новый уровень вышла история многодетной льготницы из Таджикистана в подмосковных Мытищах.

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Комментарии
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Владимир Тамбасов
Вот они &quot;ценные&quot; путинские специалисты
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6 час.
Дмитрий Крикунов
Пипец - уметь так надо- на хер из страны!!
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4 час.
Амара Карпова
Эти грязные животные днем и ночью только и занимаются размножением?🤮💩💩тьфу 🤮🤮🤮чемодан вокзал и кишлак!!!
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2 час.

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