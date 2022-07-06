Вечерняя Москва

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Ефимов: ОЭЗ «Технополис «Москва» стала одним из лидеров рейтинга особых экономических зон России

Ефимов: ОЭЗ «Технополис «Москва» стала одним из лидеров рейтинга особых экономических зон России

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получила максимальную оценку эффективности деятельности за 2021 год от Министерства экономического развития РФ и возглавила рейтинг российских особых экономических зон технико-внедренческого типа.

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