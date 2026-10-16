MESZ Oct 16: Can Buyers Hold 7764 and Push Toward 7813–7838? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Dec 2026) CME_MINI:MESZ2026 Zhuge1iang MESZ has bounced strongly from yesterday’s lows and is now trading around 7,800.
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