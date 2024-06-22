Боец ВС РФ заявил, что ВСУ снова пошли в контрнаступление под Харьковом: «Формируют мощный кулак»

МОСКВА, 22 июня, ФедералПресс. Командование ВСУ пошло ва-банк и формирует очередной «кулак» из нескольких бригад для контрнаступления в Харьковской области, обнажая свои позиции на остальных направлениях боевых действий.
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