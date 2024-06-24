Путин следит за ситуацией в Крыму и Дагестане, заявил Песков

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье постоянно получал доклады и давал поручения в связи с произошедшим в Крыму и Дагестане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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