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Путин следит за ситуацией в Крыму и Дагестане, заявил Песков

Путин следит за ситуацией в Крыму и Дагестане, заявил Песков

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье постоянно получал доклады и давал поручения в связи с произошедшим в Крыму и Дагестане, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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