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«Он никогда не лез в мою работу». Каррера — об отношениях с Федуном в чемпионском «Спартаке»

«Он никогда не лез в мою работу». Каррера — об отношениях с Федуном в чемпионском «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с экс-игроком сборной России Владиславом Радимовым в эфире шоу «История одного матча» откровенно рассказал о характере взаимоотношений с экс-владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

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