Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с экс-игроком сборной России Владиславом Радимовым в эфире шоу «История одного матча» откровенно рассказал о характере взаимоотношений с экс-владельцем московского клуба Леонидом Федуном.
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