Резкое похолодание и затем жара: что будет с погодой в Приморье в ближайшие дни

После похолодания в Приморье снова вернется жара ВЛАДИВОСТОК, 7 августа, ФедералПресс. Изнуряющая жара в Приморском крае идет на убыль: уже с завтрашнего дня антициклон, пришедший с севера вслед за атмосферным фронтом, принесет прохладную и сухую погоду.