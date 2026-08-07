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Резкое похолодание и затем жара: что будет с погодой в Приморье в ближайшие дни

Резкое похолодание и затем жара: что будет с погодой в Приморье в ближайшие дни

После похолодания в Приморье снова вернется жара ВЛАДИВОСТОК, 7 августа, ФедералПресс. Изнуряющая жара в Приморском крае идет на убыль: уже с завтрашнего дня антициклон, пришедший с севера вслед за атмосферным фронтом, принесет прохладную и сухую погоду.

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