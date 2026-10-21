Европейские лидеры перестали активно вмешиваться в разногласия между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, что свидетельствует об изменении отношения к украинскому руководству, заявил политолог Андрей Суздальцев в беседе с «Новыми Известиями».