Александр Кисаков выступал за «Трактор» с 2026 года и в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ провёл 29 матчей, набрав 4 (1+3) очка.
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