В Бобруйске двое водителей проехали на красный - их нашли и наказали.

Как сообщает ГАИ, на днях в Бобруйске за невыполнение требований сигналов светофоров и правил маневрирования к административной ответственности привлекли 38-летнего водителя такси и 71-летнего водителя Volkswagen.
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