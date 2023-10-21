Сводка военных действий на Украине 21 октября (8:00)

ИА Красная Весна публикует сводку военных действий на Украине 20 октября (8:00) Новые регионы Суд ДНР приговорили гранатометчика ВСУ к 25 годам колонии строгого режима за убийство двух мирных жителей в Мариуполе.
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