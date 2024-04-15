Почему началась ядерная война в сериале Fallout?

Ядерные взрывы в сериале Fallout / © Prime Video Однако теперь, после выхода сериала Fallout от Prime Video, сценаристы переработали ответ Кейна и предложили другой, более логичный ответ на вопрос о том, кто и почему сбросил первые бомбы и дал начало ядерному апокалипсису в Fallout.