Помогает ли зубная паста от синяков

Многие средства, которые есть в доме каждого человека, можно использовать не по прямому назначению. Например, привычная всем зубная паста предназначена для гигиены полости рта, но мало кто знает, что это далеко не единственная ее область применения, многие люди уверяют, что она превосходно ….