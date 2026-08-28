С 1 сентября в ДНР очно заработает 90% школ – министр образования Трофимов Чиновник озвучил решение штаба обороны республики.
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С 1 сентября в ДНР очно заработает 90% школ – министр образования Трофимов Чиновник озвучил решение штаба обороны республики.
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